Тимофеев Афанасий Радионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смерти12.01.1880 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: (тимофеев) Радион Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Тимофеев Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Тимофеев Прокофий Афанасьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Тимофеев Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1880 ст.
Причина смерти: От престарелости