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Тимофеев Афанасий Радионович

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

12.01.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: (тимофеев) Радион Тимофеевич

Мать: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Тимофеев Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Тимофеев Прокофий Афанасьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Яковлевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Тимофеев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Яковлевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Ирина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
12.01.1880 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: От престарелости
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