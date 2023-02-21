Лисунова Лукерья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисунова Лукерья Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1815 ст.

Дочь: Тимофеева Феврония Петровна

Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривова Мария Петровна

Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисунов Николай Петрович

Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисунов Федор Петрович

Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисунов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисунов Яков Петрович

Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисунов Петр Ксенофонтович

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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