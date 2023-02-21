Лисунова Лукерья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1815 ст.
Дочь: Тимофеева Феврония Петровна
Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривова Мария Петровна
Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисунов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лисунов Петр Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно