Маслов Денис (Дионисий)
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Маслов Дмитрий
Мать: Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Маслов Василий
Мать ребёнка: Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Маслов Петр
Мать ребёнка: Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
?.10.1857
Дочь: (Маслова) Марфа
Мать ребёнка: Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно