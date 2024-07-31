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Маслов Денис (Дионисий)

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Маслов Дмитрий

Мать: Анисья Матвеевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Маслов Василий

Мать ребёнка: Ксения Ильинична

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Маслов Петр

Мать ребёнка: Ксения Ильинична

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.10.1857

Дочь: (Маслова) Марфа

Мать ребёнка: Ксения Ильинична

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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