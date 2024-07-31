Анисья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Маслов Денис (Дионисий)

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Маслова) Праскевья

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Маслова) Дарья

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Маслова) Варвара

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Маслова) Акиллина

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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