Анисья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Маслова) Праскевья
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Маслова) Дарья
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Маслова) Варвара
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Маслова) Акиллина
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно