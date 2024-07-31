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Маслов Петр

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Маслов Денис (Дионисий)

Мать: Ксения Ильинична

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
22.04.1876

Сын: Маслов Георгий

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.03.1879

Дочь: (Маслова) Дарья

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: (Маслова) Фекла

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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