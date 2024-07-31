Маслов Петр
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Маслов Денис (Дионисий)
Мать: Ксения Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
22.04.1876
Сын: Маслов Георгий
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
19.03.1879
Дочь: (Маслова) Дарья
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: (Маслова) Фекла
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно