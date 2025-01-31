Татьяна Петровна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

22.07.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Петр

Рождение ребёнка
1872

Сын: Маслов Тимон

Отец ребёнка: Маслов Петр

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.04.1876

Сын: Маслов Георгий

Отец ребёнка: Маслов Петр

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.03.1879

Дочь: (Маслова) Дарья

Отец ребёнка: Маслов Петр

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Маслова) Агриппина

Отец ребёнка: Маслов Петр

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: (Маслова) Фекла

Отец ребёнка: Маслов Петр

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
22.07.1908
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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