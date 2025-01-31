Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти22.07.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Петр
Рождение ребёнка
1872
Сын: Маслов Тимон
Отец ребёнка: Маслов Петр
Рождение ребёнка
22.04.1876
Сын: Маслов Георгий
Отец ребёнка: Маслов Петр
Рождение ребёнка
19.03.1879
Дочь: (Маслова) Дарья
Отец ребёнка: Маслов Петр
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Маслова) Агриппина
Отец ребёнка: Маслов Петр
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: (Маслова) Фекла
Отец ребёнка: Маслов Петр
Смерть
22.07.1908