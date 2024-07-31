Ксения Ильинична
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Маслов Василий
Отец ребёнка: Маслов Денис (Дионисий)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Маслов Петр
Отец ребёнка: Маслов Денис (Дионисий)
Рождение ребёнка
?.10.1857
Дочь: (Маслова) Марфа
Отец ребёнка: Маслов Денис (Дионисий)
Смерть
Неизвестно