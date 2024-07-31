Ксения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ильинична

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Маслов Василий

Отец ребёнка: Маслов Денис (Дионисий)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Маслов Петр

Отец ребёнка: Маслов Денис (Дионисий)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.10.1857

Дочь: (Маслова) Марфа

Отец ребёнка: Маслов Денис (Дионисий)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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