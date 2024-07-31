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Маслов Дмитрий

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Маслов Ларион

Мать: ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Маслов Денис (Дионисий)

Мать ребёнка: Анисья Матвеевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Маслова) Праскевья

Мать ребёнка: Анисья Матвеевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Маслова) Дарья

Мать ребёнка: Анисья Матвеевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Маслова) Варвара

Мать ребёнка: Анисья Матвеевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Маслова) Акиллина

Мать ребёнка: Анисья Матвеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1854
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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