Маслов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Маслов Ларион
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Маслова) Праскевья
Мать ребёнка: Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Маслова) Дарья
Мать ребёнка: Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Маслова) Варвара
Мать ребёнка: Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Маслова) Акиллина
Мать ребёнка: Анисья Матвеевна
Смерть
1854