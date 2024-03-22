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Добронравин Иоанн Петрович

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Место рождения

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Добронравин Петр

Мать: Добронравина Мария Георгиевна

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сперанская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Добронравина Марья Павловна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Белоглазкина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Добронравина Марья Павловна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Добронравин Павел Иванович

Мать ребёнка: Добронравина Марья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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