Добронравин Иоанн Петрович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Добронравин Петр
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сперанская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Добронравина Марья Павловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Белоглазкина Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Добронравина Марья Павловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Добронравин Павел Иванович
Мать ребёнка: Добронравина Марья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно