Добронравин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобронравин Павел Иванович

Добронравин Павел Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Добронравин Иоанн Петрович

Мать: Добронравина Марья Павловна

Образование
С 1919
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
- С 1900 по 1905 год семинарист Новгородской духовной семинарии. - Младший кандидат на должности по судебному ведомству при Новгородском окружном суде на 1911 г.
Место жительства
Около 1919
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
В 1919 году жил в городе Тихвин на ул. К. Маркса, д. Малафеева - судебный следователь.
Место жительства
Неизвестно
Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close