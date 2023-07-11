Добронравин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Образование
С 1919
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
- С 1900 по 1905 год семинарист Новгородской духовной семинарии. - Младший кандидат на должности по судебному ведомству при Новгородском окружном суде на 1911 г.
Место жительства
Около 1919
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
В 1919 году жил в городе Тихвин на ул. К. Маркса, д. Малафеева - судебный следователь.
Место жительства
Неизвестно
Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно