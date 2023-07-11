Добронравина Марья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сперанская Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Добронравин Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Белоглазкина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Добронравин Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Добронравин Павел Иванович
Отец ребёнка: Добронравин Иоанн Петрович
Место жительства
Неизвестно
Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Новгродская губ. Новгородский район, с. Черное
Смерть
Неизвестно