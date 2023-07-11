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Добронравина Марья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сперанская Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Добронравин Иоанн Петрович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Белоглазкина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Добронравин Иоанн Петрович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Добронравин Павел Иванович

Отец ребёнка: Добронравин Иоанн Петрович

Место жительства
Неизвестно
Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Новгродская губ. Новгородский район, с. Черное
Смерть
Неизвестно