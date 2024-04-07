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Сперанская Клавдия Ивановна

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Добронравин Иоанн Петрович

Мать: Добронравина Марья Павловна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Место жительства
Неизвестно
Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Башанта, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сперанский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сперанский Василий Петрович

Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Муж: Сперанский Василий Петрович

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Колобова (Сперанская) Милица Васильевна

Отец ребёнка: Сперанский Василий Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1918

Сын: Сперанский Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Сперанский Василий Петрович

Башанта, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.10.1920

Сын: Сперанский Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Сперанский Василий Петрович

Башанта, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1957
Кинешма, Кинешма, Ивановская область

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