Сперанская Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сперанский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сперанский Василий Петрович
Бракосочетание
09.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Колобова (Сперанская) Милица Васильевна
Отец ребёнка: Сперанский Василий Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1918
Сын: Сперанский Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Сперанский Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1920
Сын: Сперанский Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Сперанский Василий Петрович
Смерть
1957