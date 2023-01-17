Киселева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Киселев Егор

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Киселев Егор

Рождение ребёнка
1878

Сын: Киселев Федор

Отец ребёнка: Киселев Егор

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Киселев Егор

Рождение ребёнка
26.01.1881

Сын: Киселев Василий

Отец ребёнка: Киселев Егор

Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область
В метрической книге о рождении за 1881 год в деревне Кузьминское родились два Василия, причем в один день, 26 января, и отцов у обоих звали Егор. Фамилии не указаны. А дальше по пословице «Не было бы ... Показать все
Рождение ребёнка
1883

Сын: Киселев Иоанн

Отец ребёнка: Киселев Егор

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Киселев Егор

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселев Егор

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Зубкова Анисья

Отец ребёнка: Киселев Егор

Смерть
Неизвестно
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