Киселева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Киселев Егор
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Киселев Егор
Рождение ребёнка
1878
Сын: Киселев Федор
Отец ребёнка: Киселев Егор
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Киселев Егор
Рождение ребёнка
26.01.1881
Сын: Киселев Василий
Отец ребёнка: Киселев Егор
Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область
В метрической книге о рождении за 1881 год в деревне Кузьминское родились два Василия, причем в один день, 26 января, и отцов у обоих звали Егор. Фамилии не указаны. А дальше по пословице «Не было бы ... Показать все
Рождение ребёнка
1883
Сын: Киселев Иоанн
Отец ребёнка: Киселев Егор
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Киселев Егор
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселев Егор
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зубкова Анисья
Отец ребёнка: Киселев Егор
Смерть
Неизвестно