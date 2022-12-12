Киселев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Василий

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Место рождения

Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

26.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1881

Отец: Киселев Егор

Мать: Киселева Наталья

Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область
В метрической книге о рождении за 1881 год в деревне Кузьминское родились два Василия, причем в один день, 26 января, и отцов у обоих звали Егор. Фамилии не указаны. А дальше по пословице «Не было бы ... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1901

Сын: Киселев Иван

Мать ребёнка: Киселева Ирина

Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область
д. Кузьминское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ирина

Смерть
Неизвестно
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