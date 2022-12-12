Киселев Василий
Место рождения
Дата рождения26.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1881
Отец: Киселев Егор
Мать: Киселева Наталья
В метрической книге о рождении за 1881 год в деревне Кузьминское родились два Василия, причем в один день, 26 января, и отцов у обоих звали Егор. Фамилии не указаны. А дальше по пословице «Не было бы ... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1901
Сын: Киселев Иван
Мать ребёнка: Киселева Ирина
д. Кузьминское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Ирина
Смерть
Неизвестно