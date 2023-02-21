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Киселев Федор
Киселев Федор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
1878
Пол
Мужской
Отец
Киселев Егор
Мать
Киселева Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Киселев Егор
Мать:
Киселева Наталья
Смерть
1878
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