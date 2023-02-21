(Киселева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Киселев Егор

Мать: Киселева Наталья

Смерть
1877
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