(Киселева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Киселев Егор

Мать: Киселева Наталья

Смерть
1875
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