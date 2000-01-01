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(Киселева) Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Киселев Егор

Мать: Киселева Наталья

Смерть
Неизвестно
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