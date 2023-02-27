Дудина (Манюхина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1898
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1898
Отец: Манюхин Иван Трофимович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
28.12.1918
Дочь: Рогозина Мария Никитична
Отец ребёнка: Дудин Никита Акимович
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дудин Никита Акимович
Рождение ребёнка
11.12.1926
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Дудин Никита Акимович
Рождение ребёнка
02.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудин Никита Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953