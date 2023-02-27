Дудина (Манюхина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина (Манюхина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1898

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1898

Отец: Манюхин Иван Трофимович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
28.12.1918

Дочь: Рогозина Мария Никитична

Отец ребёнка: Дудин Никита Акимович

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дудин Никита Акимович

Рождение ребёнка
11.12.1926

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Дудин Никита Акимович

Рождение ребёнка
02.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудин Никита Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Никита Акимович

Смерть
1953
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