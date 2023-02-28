Рогозина (Дудина) Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения28.12.1918
Дата смерти28.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918
Отец: Дудин Никита Акимович
Мать: Дудина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1946
Сын: Рогозин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий Данилович
село Рожновка, Новохоперский район, Воронежская область, Российская Федерация, Новохоперский, Воронежская, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1948
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1987