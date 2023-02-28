Рогозина (Дудина) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина (Дудина) Мария Никитична

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Место рождения

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.12.1918

Дата смерти

28.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918

Отец: Дудин Никита Акимович

Мать: Дудина Татьяна Ивановна

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Рогозин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий Данилович

село Рожновка, Новохоперский район, Воронежская область, Российская Федерация, Новохоперский, Воронежская, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1948

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий Данилович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Рогозин Василий

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Дмитрий Данилович

Смерть
28.06.1987
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