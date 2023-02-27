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Рогозин Николай Дмитриевич

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Место рождения

село Рожновка, Новохоперский район, Воронежская область, Российская Федерация, Новохоперский, Воронежская, Российская империя

Дата рождения

08.09.1946

Дата смерти

11.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946

Отец: Рогозин Дмитрий Данилович

Мать: Рогозина Мария Никитична

село Рожновка, Новохоперский район, Воронежская область, Российская Федерация, Новохоперский, Воронежская, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогозина Сатдат Рустамовна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогозина Сатдат Рустамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Сатдат Рустамовна

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
11.04.1990
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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