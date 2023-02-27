Рогозин Николай Дмитриевич
Место рождениясело Рожновка, Новохоперский район, Воронежская область, Российская Федерация, Новохоперский, Воронежская, Российская империя
Дата рождения08.09.1946
Дата смерти11.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946
село Рожновка, Новохоперский район, Воронежская область, Российская Федерация, Новохоперский, Воронежская, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогозина Сатдат Рустамовна
Рождение ребёнка
04.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогозина Сатдат Рустамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1990