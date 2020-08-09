Рогозина (Азизова) Сатдат Рустамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1948
Дата смерти09.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1948
Отец: Азизов Рустам
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
07.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогозин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогозин Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.2020