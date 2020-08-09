Рогозина (Азизова) Сатдат Рустамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина (Азизова) Сатдат Рустамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1948

Дата смерти

09.08.2020

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1948

Отец: Азизов Рустам

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
07.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогозин Николай Дмитриевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогозин Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Николай Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
09.08.2020
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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