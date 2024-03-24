Рогозин Дмитрий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогозина (Дудина) Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1939
14 артилерийская саперная батарея 40 армии Воронежского фронта Воинское звание: рядовой
Рождение ребёнка
08.09.1946
Сын: Рогозин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Рогозина (Дудина) Мария Никитична
Рождение ребёнка
29.10.1948
Дочь: (Рогозина) Екатерина
Мать ребёнка: Рогозина (Дудина) Мария Никитична
Рождение ребёнка
1953
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: Рогозина (Дудина) Мария Никитична
Смерть
1987