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Рогозин Дмитрий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Рогозин Даниил Андреевич

Мать: Рогозина (Тимошенко) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогозина (Дудина) Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина (Дудина) Мария Никитична

Военная служба
1939
14 артилерийская саперная батарея 40 армии Воронежского фронта Воинское звание: рядовой
Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Рогозин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Рогозина (Дудина) Мария Никитична

Рождение ребёнка
29.10.1948

Дочь: (Рогозина) Екатерина

Мать ребёнка: Рогозина (Дудина) Мария Никитична

Рождение ребёнка
1953

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: Рогозина (Дудина) Мария Никитична

Смерть
1987

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