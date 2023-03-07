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Рогозин Даниил Андреевич

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Место рождения

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.12.1884

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1884

Отец: Рогозин Андрей Фёдорович

Мать: Рогозина Наталья Самойловна

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1903

Жена: Рогозина Анна Ивановна

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1907

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1911

Сын: Рогозин Фома

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1914

Сын: Рогозин Никита

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Рогозин Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1965
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