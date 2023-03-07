Рогозин Даниил Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1884
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1884
Бракосочетание
03.11.1903
Жена: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1907
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1909
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1911
Сын: Рогозин Фома
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1914
Сын: Рогозин Никита
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рогозин Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965