Рогозина (Закаблукова) Наталья Самойловна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Закаблук Самойло Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1876
Рождение ребёнка
28.01.1882
Сын: Рогозин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
26.06.1883
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
14.12.1884
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
12.06.1887
Дочь: Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
02.03.1889
Дочь: Манжурина Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
17.12.1896
Сын: Рогозин Пётр
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
10.01.1898
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
10.01.1898
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
12.06.1904
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
08.08.1906
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно