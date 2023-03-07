Рогозина (Закаблукова) Наталья Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина (Закаблукова) Наталья Самойловна

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Место рождения

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Закаблук Самойло Иванович

Мать: не указана

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.10.1876

Муж: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1882

Сын: Рогозин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1883

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1884

Сын: Рогозин Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1887

Дочь: Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1889

Дочь: Манжурина Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1896

Сын: Рогозин Пётр

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Рогозин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Рогозин Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1906

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Рогозин Андрей Фёдорович

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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