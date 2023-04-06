Рогозин Андрей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Рогозин Фёдор Георгиевич
Мать: Рогозина Ульяна Савична
Бракосочетание
27.10.1876
Рождение ребёнка
28.01.1882
Сын: Рогозин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
26.06.1883
Дочь: Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
14.12.1884
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
12.06.1887
Дочь: Акулина Андреевна
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
02.03.1889
Дочь: Манжурина Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
17.12.1896
Сын: Рогозин Пётр
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
10.01.1898
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
10.01.1898
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
12.06.1904
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Рождение ребёнка
08.08.1906
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Самойловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно