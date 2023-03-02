Рогозина Ульяна Савична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина Ульяна Савична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Фёдор Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рогозин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Рогозин Фёдор Георгиевич

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1875

Сын: Рогозин Григорий

Отец ребёнка: Рогозин Фёдор Георгиевич

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1876

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