Рогозина Ульяна Савична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
19.11.1875
Сын: Рогозин Григорий
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор Георгиевич
Смерть
1876