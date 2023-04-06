Рогозина (Тимошенко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина (Тимошенко) Анна Ивановна

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Место рождения

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1885

Отец: Тимошенко Иван Павлович

Мать: Прасковья Григорьевна

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1903

Муж: Рогозин Даниил Андреевич

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1907

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
10.12.1911

Сын: Рогозин Фома

Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
28.05.1914

Сын: Рогозин Никита

Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Рогозин Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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