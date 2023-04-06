Рогозина (Тимошенко) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1885
Отец: Тимошенко Иван Павлович
Мать: Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
03.11.1903
Рождение ребёнка
10.02.1907
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
25.06.1909
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
10.12.1911
Сын: Рогозин Фома
Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
28.05.1914
Сын: Рогозин Никита
Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рогозин Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Рогозин Даниил Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно