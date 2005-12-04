(Дудина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1926
Дата смерти04.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1926
Отец: Дудин Никита Акимович
Мать: Дудина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Дудин Виктор
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
04.12.2005
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область