(Дудина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1926

Дата смерти

04.12.2005

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1926

Отец: Дудин Никита Акимович

Мать: Дудина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Дудин Виктор

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
04.12.2005
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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