Манюхин Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Манюхин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Манюхина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Манюхина) Мария
Рождение ребёнка
15.01.1898
Дочь: Дудина (Манюхина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: (Манюхина) Мария
Смерть
Неизвестно