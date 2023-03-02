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Манюхин Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Манюхин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манюхина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Манюхина) Мария

Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Дудина (Манюхина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: (Манюхина) Мария

Смерть
Неизвестно

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