(Дудина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глазков Алексей