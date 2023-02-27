(Дудина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Дудин Никита Акимович

Мать: Дудина (Манюхина) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Алексей

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