Глазков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазков Алексей

Глазков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дудина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дудина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудина) Анна

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