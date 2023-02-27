Глазков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Дудина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Дудина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дудина) Анна