(Манюхина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манюхина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манюхин Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манюхин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Дудина (Манюхина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Манюхин Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно

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