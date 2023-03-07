Епифанов Иосиф Епифанович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти03.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Епифанов Епифан Гаврилович
Мать: Епифанова Матрена
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Епифанов Александр Иосифович
Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна
Рождение ребёнка
16.02.1851
Сын: Епифанов Василий Иосифович
Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна
Рождение ребёнка
19.03.1855
Сын: Епифанов Гавриил Иосифович
Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Романова Александра Епифанова
Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна
Рождение ребёнка
02.01.1860
Сын: Епифанов Филипп Иосифович
Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна
Рождение ребёнка
16.03.1865
Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епифанова Домна Зотовна
Смерть
03.08.1893