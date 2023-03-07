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Епифанов Иосиф Епифанович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

03.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Епифанов Епифан Гаврилович

Мать: Епифанова Матрена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Епифанов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Епифанов Александр Иосифович

Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1851

Сын: Епифанов Василий Иосифович

Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1855

Сын: Епифанов Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Романова Александра Епифанова

Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1860

Сын: Епифанов Филипп Иосифович

Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1865

Сын: Епифанов Никон Иосифович

Мать ребёнка: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова Домна Зотовна

Смерть
03.08.1893
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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