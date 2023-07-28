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Епифанов Иван Иосифович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Епифанов Иосиф Епифанович

Мать: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1861

Жена: Епифанова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1872

Сын: Епифанов Яков Иванович

Мать ребёнка: Епифанова Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1883

Сын: Епифанов (незаконнорожденный) Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Епифанова Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1894
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область