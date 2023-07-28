Епифанов Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Епифанов Иосиф Епифанович
Мать: Епифанова Домна Зотовна
Бракосочетание
01.11.1861
Рождение ребёнка
05.10.1872
Мать ребёнка: Епифанова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1883
Сын: Епифанов (незаконнорожденный) Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Епифанова Прасковья Ивановна
Смерть
До 1894