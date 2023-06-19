Епифанов (незаконнорожденный) Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанов (незаконнорожденный) Гавриил Иванович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1883

Отец: Епифанов Иван Иосифович

Мать: Епифанова Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1903

Жена: Епифанова Степанида Кирпичникова

Рождение ребёнка
12.08.1904

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Епифанова Степанида Кирпичникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1906

Сын: Епифанов Семен Гаврилович

Мать ребёнка: Епифанова Степанида Кирпичникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно