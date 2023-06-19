Епифанов (незаконнорожденный) Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения03.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1883
Бракосочетание
03.?.1903
Рождение ребёнка
12.08.1904
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Епифанова Степанида Кирпичникова
Рождение ребёнка
04.02.1906
Сын: Епифанов Семен Гаврилович
Мать ребёнка: Епифанова Степанида Кирпичникова
Смерть
Неизвестно