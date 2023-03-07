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Епифанов Яков Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1872

Отец: Епифанов Иван Иосифович

Мать: Епифанова Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1894

Жена: Епифанова Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
30.09.1895

Дочь: Артемьева Ефросинья Епифанова

Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1898

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Епифанов Вов Захар Яковлевич

Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Епифанов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1910

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Дочь: Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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