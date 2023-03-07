Епифанов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения05.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1872
Бракосочетание
09.?.1894
Рождение ребёнка
30.09.1895
Дочь: Артемьева Ефросинья Епифанова
Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
13.02.1898
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
03.02.1902
Сын: Епифанов Вов Захар Яковлевич
Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
11.07.1904
Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
03.07.1910
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
09.06.1915
Дочь: Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Анастасия Сергеева
Смерть
Неизвестно