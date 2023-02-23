Епифанова Домна Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти20.02.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Епифанов Александр Иосифович
Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович
Рождение ребёнка
16.02.1851
Сын: Епифанов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович
Рождение ребёнка
19.03.1855
Сын: Епифанов Гавриил Иосифович
Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Романова Александра Епифанова
Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович
Рождение ребёнка
02.01.1860
Сын: Епифанов Филипп Иосифович
Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович
Рождение ребёнка
16.03.1865
Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1891