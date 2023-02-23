Епифанова Домна Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова Домна Зотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

20.02.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Епифанов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Епифанов Александр Иосифович

Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1851

Сын: Епифанов Василий Иосифович

Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1855

Сын: Епифанов Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Романова Александра Епифанова

Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1860

Сын: Епифанов Филипп Иосифович

Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1865

Сын: Епифанов Никон Иосифович

Отец ребёнка: Епифанов Иосиф Епифанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Иосиф Епифанович

Смерть
20.02.1891
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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