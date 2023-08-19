Романова (Епифанова) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Епифанова) Александра Иосифовна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Епифанов Иосиф Епифанович

Мать: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1876

Сын: Романов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1876

Муж: Романов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
15.10.1878

Сын: Романов Яков Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1881

Сын: Романов Степан Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1883

Сын: Романов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1885

Дочь: Пискунова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1887

Сын: Романов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1890

Сын: Романов Тарас Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1891

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1895

Сын: Романов Лука Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1897

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1899

Сын: Романов Иван Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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