Романова (Епифанова) Александра Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Епифанов Иосиф Епифанович
Мать: Епифанова Домна Зотовна
Рождение ребёнка
23.11.1876
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Бракосочетание
16.?.1876
Муж: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.10.1878
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
21.03.1881
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
08.07.1883
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.11.1885
Дочь: Пискунова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.11.1887
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
18.02.1890
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
14.05.1891
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
11.10.1895
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
16.01.1897
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
02.09.1899
Отец ребёнка: Романов Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно