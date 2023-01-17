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Епифанов Никон Иосифович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1865

Отец: Епифанов Иосиф Епифанович

Мать: Епифанова Домна Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1883

Жена: Епифанова Феодосия Артюхина

Рождение ребёнка
20.11.1884

Сын: Епифанов Яков Никонович

Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1887

Дочь: Мария Никоновна

Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1891

Дочь: Пелагея Никоновна

Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Епифанов Гордей Никонович

Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1894

Сын: Епифанов Потап Никонович

Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Епифанов Василий Никонович

Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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