Епифанов Никон Иосифович
Место рождения
Дата рождения16.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1865
Отец: Епифанов Иосиф Епифанович
Мать: Епифанова Домна Зотовна
Бракосочетание
30.10.1883
Рождение ребёнка
20.11.1884
Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина
Рождение ребёнка
19.07.1887
Дочь: Мария Никоновна
Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина
Рождение ребёнка
08.10.1891
Дочь: Пелагея Никоновна
Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Епифанов Гордей Никонович
Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина
Рождение ребёнка
01.12.1894
Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина
Рождение ребёнка
1899
Сын: Епифанов Василий Никонович
Мать ребёнка: Епифанова Феодосия Артюхина
Смерть
Неизвестно