Епифанова Феодосия Артюхина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанова Феодосия Артюхина

Епифанова Феодосия Артюхина

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Артюхин Константин Артемьевич

Мать: Артюхина Евдокия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1883

Муж: Епифанов Никон Иосифович

Рождение ребёнка
20.11.1884

Сын: Епифанов Яков Никонович

Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1887

Дочь: Мария Никоновна

Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1891

Дочь: Пелагея Никоновна

Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Епифанов Гордей Никонович

Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1894

Сын: Епифанов Потап Никонович

Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Епифанов Василий Никонович

Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close