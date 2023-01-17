Епифанова Феодосия Артюхина
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
30.10.1883
Рождение ребёнка
20.11.1884
Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович
Рождение ребёнка
19.07.1887
Дочь: Мария Никоновна
Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович
Рождение ребёнка
08.10.1891
Дочь: Пелагея Никоновна
Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Епифанов Гордей Никонович
Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович
Рождение ребёнка
01.12.1894
Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Епифанов Василий Никонович
Отец ребёнка: Епифанов Никон Иосифович
Смерть
Неизвестно