Епифанова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Епифанов Иосиф Епифанович

Отец ребёнка: Епифанов Епифан Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефимия Епифановна

Отец ребёнка: Епифанов Епифан Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Епифановна

Отец ребёнка: Епифанов Епифан Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Надежда Епифановна

Отец ребёнка: Епифанов Епифан Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Епифан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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