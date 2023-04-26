Епифанова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Епифанов Иосиф Епифанович
Отец ребёнка: Епифанов Епифан Гаврилович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефимия Епифановна
Отец ребёнка: Епифанов Епифан Гаврилович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Епифановна
Отец ребёнка: Епифанов Епифан Гаврилович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Надежда Епифановна
Отец ребёнка: Епифанов Епифан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно