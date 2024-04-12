Епифанов Епифан Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Епифанов Гавриил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Епифанов Иосиф Епифанович
Мать ребёнка: Епифанова Матрена
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефимия Епифановна
Мать ребёнка: Епифанова Матрена
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Епифановна
Мать ребёнка: Епифанова Матрена
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Надежда Епифановна
Мать ребёнка: Епифанова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епифанова Матрена
Смерть
Неизвестно