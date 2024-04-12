Епифанов Епифан Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанов Епифан Гаврилович

Епифанов Епифан Гаврилович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Епифанов Гавриил

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Епифанов Иосиф Епифанович

Мать ребёнка: Епифанова Матрена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефимия Епифановна

Мать ребёнка: Епифанова Матрена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Епифановна

Мать ребёнка: Епифанова Матрена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Надежда Епифановна

Мать ребёнка: Епифанова Матрена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова Матрена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close