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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Епифанов Артемий Гаврилович

Отец ребёнка: Епифанов Гавриил

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Епифанов Епифан Гаврилович

Отец ребёнка: Епифанов Гавриил

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Епифанов Евсей Гаврилович

Отец ребёнка: Епифанов Гавриил

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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