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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Епифанов Артемий Гаврилович
Отец ребёнка: Епифанов Гавриил
Рождение ребёнка
1789
Сын: Епифанов Епифан Гаврилович
Отец ребёнка: Епифанов Гавриил
Рождение ребёнка
1792
Сын: Епифанов Евсей Гаврилович
Отец ребёнка: Епифанов Гавриил