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Кальмин Максим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

До 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кальмин Михайло Вавилович

Мать: Кальмина Евдокия

Бракосочетание
02.10.1885

Жена: Кальмина Наталья Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.12.1887

Дочь: Маслова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1891

Сын: Кальмин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кальмин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кальмин Сергей Максимович

Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна

Смерть
До 1909
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