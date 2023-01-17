Кальмин Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кальмин Михайло Вавилович
Мать: Кальмина Евдокия
Бракосочетание
02.10.1885
Рождение ребёнка
20.12.1887
Дочь: Маслова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1891
Сын: Кальмин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кальмин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кальмин Сергей Максимович
Мать ребёнка: Кальмина Наталья Петровна
Смерть
До 1909