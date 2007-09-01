Кальмин Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКальмин Алексей Максимович

Кальмин Алексей Максимович

avatar

Место рождения

Селитьба, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

05.10.1891

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1891

Отец: Кальмин Максим Михайлович

Мать: Кальмина Наталья Петровна

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
28.09.1920

Жена: Кальмина Мария Петровна

Рождение ребёнка
28.07.1922

Сын: Кальмин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Кальмина Мария Петровна

Селитьба
Рождение ребёнка
02.01.1925

Сын: Кальмин Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Кальмина Мария Петровна

Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Кальмин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кальмина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальмина Устинья

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close