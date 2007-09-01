Кальмин Алексей Максимович
Место рожденияСелитьба, Нижегородская область, Россия
Дата рождения05.10.1891
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1891
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
28.09.1920
Жена: Кальмина Мария Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1922
Сын: Кальмин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Кальмина Мария Петровна
Селитьба
Рождение ребёнка
02.01.1925
Мать ребёнка: Кальмина Мария Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1927
Сын: Кальмин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кальмина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальмина Устинья
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область