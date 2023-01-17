Маслова (Кальмина) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1887
Дата смерти04.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1887
Рождение ребёнка
14.09.1910
Сын: Маслов Иван Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.01.1912
Дочь: Ивлева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1914
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1915
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1916
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
03.02.1921
Рождение ребёнка
01.08.1923
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
17.02.1932
Смерть
04.03.1955
Похороны
Неизвестно