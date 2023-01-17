Маслова (Кальмина) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Кальмина) Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1887

Дата смерти

04.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1887

Отец: Кальмин Максим Михайлович

Мать: Кальмина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
14.09.1910

Сын: Маслов Иван Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1912

Дочь: Ивлева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
01.05.1914

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.06.1915

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1916

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
03.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
01.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
17.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Иван Григорьевич

Смерть
04.03.1955
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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