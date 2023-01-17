Ивлева (Маслова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1912
Дата смерти29.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912
Отец: Маслов Иван Григорьевич
Мать: Маслова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
01.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлев Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивлев Иван Иванович
Смерть
29.12.1970
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область