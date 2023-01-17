Ивлева (Маслова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Маслова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1912

Дата смерти

29.12.1970

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912

Отец: Маслов Иван Григорьевич

Мать: Маслова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
01.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Иван Иванович

Смерть
29.12.1970
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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