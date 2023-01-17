Ивлев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвлев Иван Иванович

Ивлев Иван Иванович

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.08.1913

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1913

Отец: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Мать: Ивлева Татьяна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлева Татьяна Ивановна

Военная служба
30.06.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Татьяна Ивановна

Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close