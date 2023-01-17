Ивлев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения28.08.1913
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1913
Рождение ребёнка
01.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлева Татьяна Ивановна
Военная служба
30.06.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлева Татьяна Ивановна
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне