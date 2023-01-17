Ивлева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1906
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
28.08.1913
Сын: Ивлев Иван Иванович
Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
03.04.1916
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
14.07.1917
Сын: Краснихин Василий Иванович
Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
12.02.1920
Рождение ребёнка
24.02.1923
Рождение ребёнка
25.01.1926
Смерть
Неизвестно