Ивлева Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвлева Татьяна Васильевна

Ивлева Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1906

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Рождение ребёнка
28.08.1913

Сын: Ивлев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1916

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Рождение ребёнка
14.07.1917

Сын: Краснихин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Рождение ребёнка
24.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Рождение ребёнка
25.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close